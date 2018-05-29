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النائب العام المساعد الإيطالي يغادر القاهرة بعد بحث قضية ريجيني

06:36 م الثلاثاء 29 مايو 2018
النائب العام المساعد الإيطالي يغادر القاهرة بعد بحث قضية ريجيني

جوليو ريجيني

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، سيرجيو كولا يوك، النائب العام المساعد الإيطالي، والوفد المرافق له، عائدًا إلى روما على طائرة خاصة، بعد زيارة بحث خلالها آخر تطورات قضية مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني.

كان الدكتور جوزين بينباتوي، نائب عام روما، أجرى اتصالًا هاتفيًا بالنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أعرب خلاله عن عميق شكره وامتنانه عن الجهود العظيمة التي بذلتها النيابة العامة المصرية على مدى قرب عام كامل، في سبيل استرجاع تسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق، ولحضور فنيين إيطاليين عملية الاسترجاع التي أجريت على مدار الأسبوعين الماضيين في القاهرة بمعرفة شركة أجنبية متخصصة.

مطار القاهرة سيرجيو كولا يوك إيطاليا قضية ريجيني جوليو ريجيني جوزين بينباتوي نبيل أحمد صادق

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