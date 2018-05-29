محافظ بني سويف يرافق عازفًا أصيب أثناء سفره لحفل - صور

محمد عاطف

نجحت جهود المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، في علاج أحد العازفين في فرقة الموسيقى العربية التابعة لمحافظة بني سويف، بعد وقوع حادث سير للفرقة أثناء سفرها من بني سويف إلى مركز الفشن لأداء حفلة ضمن أنشطة شهر رمضان.

وقالت إجلال عامر، رئيس اقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في تصريحات لمصراوي: "فوجئت مساء أمس، بوقوع حادث سير أدى إلى إصابة جميع أفراد القافلة الثقافية التي كانت في طريقها إلى قصر ثقافة الفشن، وضمت حوالي 17 فردًا لفرق فنية متنوعة ما بين الموسيقى العربية والفنون الشعبية، وفور دخولهم المستشفى تمت معالجتهم، لأن إصاباتهم كانت سطحية وكدمات باستثناء عازف على المعاش كانت إصابته شديدة، وتتمثل في خلع في الكتف وإصابات أخرى".

وأضافت إجلال: "فوجئت أن مستشفى التأمين الطبي رفضت استكمال علاج العازف بحجة أنه على المعاش وغير مؤمن عليه، بل وأخرجته من المستشفى".

وتابعت رئيس اقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد: "سافرت بتكليف من رئيس الهيئة إلى محافظة بني سويف، الذي أصر على أن ينزل بنفسه اليوم معي، ويرافق علاج الحالة في مستشفى الجامعة".​