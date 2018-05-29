"رشوة 2 مليون".. الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض على قيادات بـ"التموين"

كتب- أحمد جمعة:

كشفت هيئة الرقابة الإدارية تفاصيل إلقاء القبض على 4 من قيادات وزارة التموين بتهمة تلقي رشاوي.

وقالت إن إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، جاء لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.