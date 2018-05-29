برلماني يطالب السيسي بالتركيز على المشروعات الصغيرة

كتب- محمد نصار:

دعا النائب محمود سعد، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي في ولايته الثانية بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حتى تكون هناك فرصة لتوفير مصدر دخل لكثير من الشباب المصريين.

وأوضح سعد، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المشروعات الصغيرة هي أمل مصر في تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة، هذا إلى جانب ما بدأه الرئيس من مشروعات قومية كبيرة نجحت في إحداث نهضة ستجني مصر ثمارها قريبا.

وطالب أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار توجيهات مباشرة للمسئولين بتسهيل إجراءات الحصول على القروض الخاصة بالشباب ليتمكنوا من تنفيذ المشروعات.