السفير المصري بروما يستقبل أسقف كنائس وسط القاهرة

كتب-إسلام ضيف:

استقبل السفير محمود سامي، سفير مصر بروما بمقر إقامته مساء الإثنين، الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية -في بيان- إن لقاء السفير المصري والأنبا رافائيل جاء في إطار زيارته الحالية لإيبارشية تورينو وروما والتي بدأها أول أمس الأحد.

حضر اللقاء الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، وعدد من الآباء الكهنة، إلى جانب لفيف من أعضاء السفارة. المصرية بروما.​

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