وزير التعليم: "نظام الثانوية الجديد سينقذ جيل كان هيضيع مننا"

كتبت- ياسمين محمد وهاني رجب:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تهدف لخلق جيل يعيد تأثير العصر العربي المزدهر إلى البشرية، من خلال الاهتمام بالبحث العلمي.

وأضاف شوقي، أن نظام التعليم الجديد يهدف لخلق جيل من الباحثين الصغار وكذلك نظام الثانوية المعدل، متابعًا: "إحنا أسسنا نظام جديد للتعليم هيبدأ من رياض الأطفال هيطلعلنا باحثين صغار، بس كان لازم نعدل نظام الثانوية علشان نلحق جيل كان هيضيع مننا عقبال مايوصل الصغيرين".

جاء هذا خلال كلمة الوزير أثناء توقيعه ممثلا عن بنك المعرفة، عقود شراكة مع شركة "كلاريفيت أناليتكس"؛ لإطلاق أول فهرس للاستشهادات المرجعية باللغة العربية، اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة.

وأضاف شوقي، أن الوزارة ستتيح لطلاب الصف الأول الثانوي أجهزة تمكنهم من الاهتمام بالبحث والاطلاع على مصادر المعرفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعاقدت مع أكبر الشركات المنتجة للمحتوى العلمي في العالم لتوفير مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والأول الثانوي باللغة العربية، مثل شركات بيرسون وبريتانيكا.

ولفت شوقي إلى أن الوزارة اشترت أفلام ثنائية وثلاثية الأبعاد باللغة العربية لعرض دروس المرحلة الثانوية، وكتاب الأضواء من دار نهضة مصر لعرض الدروس من الصف الثاني الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، متابعًا: "كل ده هيكون في إيد الولاد بعد شهرين".

وأكد أن جميع المدارس الثانوية ستكون مزودة بشبكات داخلية لعرض المحتوى ولن يحتاج الطالب لاستخدام شريحة الانترنت المزود بها "التابلت" الخاص، مضيفا أنه سيتم عقد امتخان عشوائي لطلاب الصف الأول الثانوي بشكل أسبوعي لربط الطلاب بالمدرسة: "مش هيبقى عارف معاد الامتحان علشان كدا لازم يحضر كل يوم والنجاح في الامتحان هيزود فرصه في الدرجات".

ولفت شوقي إلى أن "كل هذه الجهود ممولة من الدولة المصرية وليس البنك الدولي كما يشاع: "البنك الظوري بيساعدنا في التدريب بس".

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