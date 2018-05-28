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الخميس.. "الشعر الصوفي.. ابن الفارض سلطان العاشقين" بالأعلى للثقافة

11:35 م الإثنين 28 مايو 2018
الخميس.. "الشعر الصوفي.. ابن الفارض سلطان العاشقين" بالأعلى للثقافة

الشعر الصوفي.. ابن الفارض سلطان العاشقين

كتب- محمد عاطف:

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، أمسية شعرية بعنوان "الشعر الصوفي .. ابن الفارض سلطان العاشقين"، الخميس 31 مايو الجاري، بمقر المجلس في ساحة دار الأوبرا.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، يشارك في الأمسية عدد من الشعراء من بينهم: الشاعر إيهاب البشبيشي، الشاعر بشير الشوربج، الشاعر حسن طلب، الشاعر عمارة إبراهيم، الشاعر محمد إبراهيم أبوسنة، الشاعر محمد فريد أبوسعدة .

كما يتضمن برنامج الأمسية فاصل فني للمنشد الديني الدكتور أحمد عادل، إشراف وتقديم الدكتور حسام جايل والشاعر أحمد عنتر مصطفى.

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المجلس الأعلى للثقافة الشعر الصوفي دار الأوبرا المصرية محمد فريد أبوسعدة

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