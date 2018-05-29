وزير التعليم: "محمد صلاح عمل تأثير مقدرش يحققه مئات الخبراء"

كتبت-ياسمين محمد وهاني رجب:

وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ممثلا عن بنك المعرفة، عقود شراكة مع "كلاريفيت أناليتكس"؛ لإطلاق أول فهرس للاستشهادات المرجعية باللغة العربية، اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة.

وحضر توقيع العقود كل من: الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وقيادات وزارة التربية والتعليم، وعدد من أساتذة الجامعات.

وقال وزير التربية والتعليم، إن فهرس الاستشهادات المرجعية إضافة ضخمة للبحث العلمي في العالم العربي، حتى يكون للمجتمع العربي تأثير على البشرية، من خلال نشر دورياته العلمية لكل العالم.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أنه في عصر الحضارة العربية المزدهرة كان للعلماء العرب تأثير كبير على البشرية قائلا: "ممكن حد واحد ينبغ في مجال يكون ليه تأثير عظيم على البشرية زي مثلا محمد صلاح لأنه نبغ في الرياضة، أثر تأثير ماقدرش يحققه مئات الخبراء، لذا لابد أن يشارك العالم العربي في صناعة الأفكار بالعالم من خلال تصدير المحتوى الفكري الخاص به لكل دول العالم".

وقال شوقي، إن مصر تشارك للمرة الأولى في اقتصاد المعرفة، وتسعى للوصول لمرتبة مرموقة قبل حلول عام 2030 "بعد ماكنا بندفع بس علشان نشتري دلوقتي هنبقى مشاركين".

وأوضح شوقي، أنه بدعم من القيادة السياسية تسعى مصر للوصول لمجتمع متعلم مفكر مبتكر، مضيفا: "علشان كدا بنغير نظام التعليم ونظام الثانوية العامة وهيكون فيه تطوير في التعليم العالي وعلشان كدا عملنا بنك المعرفة".

ويهدف الفهرس، الذي يجري إطلاقه عام 2020، للارتقاء بالإنتاج الفكري العربي، وتسهيل الوصول للمحتوى المكتوب باللغة العربية، من خلال بنك المعرفة المصري، وإتاحة الفرصة لنشر كل الدوريات العربية التي تنشرها الجامعات، اتساقا مع رؤية مصر 2030 للتحول إلى مجتمع المعرفة.

ويتيح بنك المعرفة نشر الدوريات لكل الدول العربية متى وصلت للمعايير المحددة.​