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تامر أمين مراسل تليفزيوني بلحية و"كرش" - فيديو

11:32 م الإثنين 28 مايو 2018
تامر أمين مراسل تليفزيوني بلحية و"كرش" - فيديو

الإعلامي تامر أمين

كتب - معتز عباس:

جسد الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج " الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، شخصية مراسل تلفزيوني في الشارع متخفيًا في شخصية رجل لديه "لحية" و"كرش"، يبلغ من العمر 60 عامًا، يوجه أسئلة للمارة متعلقة بالنحو والأخطاء اللغوية والنحوية؛ لمعرفة مدى ثقافتهم في اللغة العربية.

وقال "أمين"، في لقائه في برنامج "عقارب الساعة" المذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامية دعاء صلاح، اليوم الاثنين: "كنت خايف من التجربة وأجسد مثل هذه الشخصية لأني عمري ما اشتغلت مراسل.. ودي فرصة لن تعوض أنزل الشارع وأتكلم مع الناس بدون تكليف وحساسية كوني شخصية عامة ومشهورة".

وأضاف: "هذه فرصة مثالية استنيتها من سنين عشان أقابل ناس في الشارع وأنا متخفي في الشخصية وأسمع آراء الناس بمنتهى الصراحة والموضوعية والقسوة".

تامر أمين برنامج الحياة اليوم دعاء صلاح

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