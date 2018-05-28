مشيخة الأزهر تنظم مائدة إفطار للطلاب المغتربين بالجامعة

كتب- محمود مصطفى:

نظمت مشيخة الأزهر اليوم مائدة إفطار للطلاب المغتربين بجامعة الأزهر ، بجوار كلية الدعوة الإسلامية، بناء على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وتوافد مئات الطلاب المغتربين لتناول الإفطار في المكان المخصص، معبرين عن سعادتهم بالاهتمام بهم وبحكمة قرار فضيلة الإمام الأكبر الذي خفف عنهم مصاعب الغربة والبعد عن الأهل ، باحتضانهم داخل بيتهم الأول جامعة الأزهر.

وحرص الدكتور أشرف البدويهي نائب رئيس الجامعة والدكتور مؤمن متولى أمين عام المجلس الأعلى للأزهر، وعدد من قيادات الأزهر، على تناول الإفطار مع الطلاب ، والإطمئنان على الخدمة المقدمة لهم وكذا الوجبات المعدة.

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