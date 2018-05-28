مُقدم مشروع قانون منع العمل فوق سن الستين: "لازم يدّوا الشباب فرصة"

كتب- إسلام ضيف:

أعلن النائب عاطف عبد الجواد، تمسكه بمشروع قانون منع العمل فوق سن الستين بشركات قطاع الأعمال، قائلاً: "همنع العمل لكل من هم فوق سن الستين، وكل العاملين فوق السن لازم يروحوا ويدّوا الشباب فرصة".

وأضاف عبد الجواد -فى بيان له الإثنين، أنه "تقدم بمشروع القانون في مستهل دور الانعقاد الماضى، وتمت مناقشته فى لجنة القوى العاملة، وحظى بموافقة كبيرة، لكن بعدها اختفى المشروع فى ظروف غامضة، وحتى هذه اللحظة يظل حبيس الأدراج على الرغم أنه سيوفر للدولة ملايين الجنيهات شهريًا"، موضحا أن هناك ما يقرب من 20 ألف موظف فى الدولة بالقطاعات المختلفة تخطو سن الستين".

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم منع العاملين فوق سن الستين في مؤسسات الدولة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، ولكن يتبقى شركات قطاع الأعمال العام التي لم تلتزم ومليئة بالعاملين فوق السن القانوني ويحصلون على رواتب مرتفعة جدًا.​