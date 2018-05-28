النائب العام المساعد الإيطالي يصل القاهرة لمتابعة تحقيقات "ريجيني"

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الاثنين، سيرجيو كولا يوك، النائب العام المساعد الإيطالي في زيارة يلتقى خلالها مع عدد من المسئولين لبحث آخر تطورات قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وقال مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، إن النائب العام المساعد الإيطالي وصل على طائرة خاصة من روما، وسيلتقي خلال زيارته مع عدد من المسؤولين لبحث عدد من القضايا المشتركة، وآخر ما وصلت إليه التحقيقات في قضية مقتل رجيني.