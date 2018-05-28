قرطام: ارتفاع أسعار الوقود عالميًا خفضت الدعم بمقدار 20 مليار جنيه

كتب- إسلام ضيف:

قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن البرلمان ﻻبد أن يكون دوره متوازن من حيث الرقابة والتشريع.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمها حزب المحافظين لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

وأوضح قرطام، أن هناك انخفاضًا شديدًا لمخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي في الميزانية العامة الجديدة للدولة، عكس ما كان متوقعًا وفقًا لما نص عليه الدستور المصري، منوهًا أن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا خفض الدعم للمواطن بمقدار 20 مليار جنيه.

واستطرد قرطام: "الحكومة أقرت أن فائض أولي في الموازنة حوالى 2%، وهذا من الناحية اﻻقتصادية ليس له قيمة، وليست إشارة إيجابية على تحسن الموازنة".

وزعم رئيس حزب المحافظين أن هناك "إنفاقًا للحكومة خارج الموازنة غير معروف للبرلمان وليست عليه رقابة شعبية".

وتابع قرطام: "الدين العام يأخذ قرابة نصف إيرادات الموازنة، وهذا أحد عوائق التقدم اﻻقتصادي الحقيقي، إلى جانب بعض الموروثات الخاطئة التي تنفذ في الموازنة الجديدة، ناهيك عن زيادة دعم الصادرات في وقت تخفض الحكومة دعمها للفلاح"..

واستكمل: "الموازنة الجديدة من السهل أن يرفضها البرلمان وحينها لن يأخذ موظف في الدولة راتبه، وهذا مأزق حقيقى أمام النواب، ولكن هناك بدائل وحلول نستطيع من خلالها أن نعدّل بها عوار الموازنة".

وأكد قرطام على أن دعم الفلاح بمليار جنيه فى الموازنة ضعيف للغاية "لأن الزراعة مجال حيوي لدعم اﻻقتصاد كما أنه ﻻ يوجد دعم لزراعة القمح أو قصب السكر وهم سلع استراتيجية، وأن الموازنة العامة بها مخاطرة ومعرضة لارتفاع فى سعر الدوﻻر".