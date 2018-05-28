"مصر للسياحة": 90% نسبة الإشغالات السياحية قبل رمضان

كتب- يوسف عفيفي:

قال رشاد رفاعي، رئيس شركة مصر للسياحة، إن انخفاض مستوى سعر المنتج السياحي المصري يحتمل الخطأ والصواب، ويكمن الصواب في أنه يأتي بعدد سياح أكثر من الخارج، بينما يكمن الخطأ في عدم تقديم الخدمة الكاملة بل تقدم على قدر السعر المدفوع، منوها إلى أن بعض الدول خصوصا تركيا تقدم أسعار رخيصة وذلك بعرض أسبوع بالطائرة بمبلغ من 4 ـ 5 آلاف جنيه.

وأكد رفاعي لمصراوي، اليوم الاثنين، أن مصر للسياحة تعيش فترة رخاء ممتازة على مستوى السياحة الداخلية والخارجية، وهناك جنسيات عديدة من إيطاليا وأمريكا والصين وإندونيسيا وماليزيا والعراق، فضلا عن توافد جنسيات من أوكرانيا وإنجلترا وألمانيا في مدينة الغردقة، في حين تأتي الجنسيات العربية إلى الإسكندرية خلال شهر رمضان.

ونوه إلى أن نسبة الإشغالات بمصر للسياحة بلغت قبل شهر رمضان 90%، وهناك برامج متميزة في رمضان، وذلك بتنظيم حفلات إفطار وسحور في المطاعم والنايل كريستال وخان الخليلي، ويبلغ سعر وجبة الإفطار 350 جنيه، في حين يبلغ سعر وجبة السحور 250 جنيه شاملا الضرائب.

كانت وكالة "رويترز" ذكرت حسب مصدر بوزارة السياحة، أن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت نحو 83.3 % إلى حوالى 2.2 مليار دولار فى الربع الأول من العام مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد بنحو 37.1 % إلى 2.383 مليون سائح، في حين بلغ عدد الليالى السياحية 23.8 مليون ليلة فى الربع الأول، وأرجع خبراء السياحة ذلك، بفضل الاستقرار الأمني والسياسي الذي يعد السبب الحقيقي وراء ارتفاع إيرادات مصر من قطاع السياحة المصرية​