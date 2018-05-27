الثلاثاء.. عزاء الدكتور علي لطفي بمسجد عمر مكرم

كتب - محمد عمارة:

قال محمود لطفي، نجل شقيق الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق، إنه من المقرر أن يُقام عزاء عمه بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء في مسجد عمر مكرم.

وتوفي الدكتور علي لطفي مساء اليوم الأحد، بمستشفى دار الفؤاد عن عمر ناهز 83 عاما.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة غداً بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

وشغل الدكتور علي لطفي منصب رئيس وزراء مصر من سبتمبر 1985 حتى نوفمبر 1986، ثم تولى منصب رئيس مجلس الشورى حتى عام 1989.

وعمل "لطفي" أستاذًا ورئيسًا لقسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، كما تولى منصب وزير المالية.