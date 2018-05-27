التجمع عن "علي لطفي": طموحاته كانت قريبة من تطلعات الشعب

كتب - أحمد جمعة:

نعى نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الأحد، عن عمر ناهز 83 عامًا.

وقال زكي لمصراوي، إن "لطفي حاول مخلصًا إصلاح الاقتصاد في الفترة التي تولى فيها رئاسة الوزراء، لكن الظروف حينها لم تساعده، وكانت طموحاته أكبر من الإمكانيات المتاحة".

وأضاف المتحدث باسم التجمع، أن "الدكتور علي لطفي حتى بعد رحيله عن مجلس الوزراء ظلَّ يدلي بآراء حول الأوضاع الاقتصادية، ويوصي بإجراءات معينة لصالح الاقتصاد المصري، وكانت آراءه قريبة من الطموحات الشعبية".

وشغل الدكتور علي لطفي منصب رئيس وزراء مصر من سبتمبر 1985 حتى نوفمبر 1986، ثم تولى منصب رئيس مجلس الشورى حتى عام 1989.

وعمل "لطفي" أستاذًا ورئيسًا لقسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، كما تولى منصب وزير المالية.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة غداً بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.