مشيرة خطاب: أشكر الرئيس السيسي على دعمه في انتخابات اليونسكو

كتب- إسلام ضيف:

وجهت السفيرة مشيرة خطاب وزير الدولة للإسرة والسكان السابقة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه لها في انتخابات اليونسكو السابقة.

وأضافت خطاب، خلال كلمتها بمؤتمر حملة مواطن لدعم الرئيس في أحد فنادق القاهرة، اليوم الجمعة: "السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق كان داعمًا للغاية، وكان يتواصل باستمرار مع السفارات".

وأشارت خطاب، إلى أن مكسب مصر من انتخابات اليونسكو هو الدعم والتأييد الداخلي، والتركيز على احترام التعددية الدينية والثقافية، ونمو وعي المواطنين والاهتمام الشعبي بوصول مصر لهذا المنصب.

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