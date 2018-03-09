موسى مصطفى لمؤيديه: فخور بقرار المشاركة في الانتخابات "عشان مصر" ​

كتب- محمد نصار:

وجه المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، رسالة لأعضاء حزب الغد، قال فيها: "إن العمل الوطني والمخلص لهذا الوطن هو ما تمنيته طوال حياتي السياسية، التى لم تخلُ من محاولات مستمره لتأكيد دفاعي المستمر لمصرنا الحبيبة ولم أتأثر بكل الهجوم والنقض الذي استمر منذ ٢٠٠٥، والصراعات المستمرة منذ هذا التاريخ".

وتوجه المرشح الرئاسي بالشكر والعرفان لكل أعضاء الحزب، قائلًا: "لم يترددوا للحظة واحدة في مساندة قرار خوض أصعب انتخابات تمر بها مصر، وهم على يقين بحجم المخاطرة التي أتخذها لكي تعبر مصر إلى بر الأمان".

كما وجه موسى، الشكر إلى كل من تخلى عن الوقوف بجانبه، بقوله: "أحترم قرارهم ولن ألوم الأسباب التى جعلتهم يقرروا انسحابهم".

وشكر المرشح الرئاسي، كل من قرر واحتفظ بوجوده معه فى الحزب وقدر عدم مشاركته ومتابعته واتخاذه جانبا حتى تنتهي الانتخابات .

وأكد موسى مصطفى، أن مصر هي هدفهم وخوض المخاطر من أجلها هو ما يتبقى لهم في الحياه، وأنه واثق أن الجميع لديهم هذا الحس الوطني.

وتابع: "أحب أن أؤكد لكم جميعًا أني فخور بقراري التاريخي الذي سيفخر به كل مصري محب لوطنه في يوم من الأيام وأتمنى نزول الحميع الى صناديق الاقتراع لإيقاف ما يخطط ويتربص له أعداء هذا الوطن ودوركم أكبر وأهم للمحافظة على مصرنا العظيمة".

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