الخولي يؤكد تأييد "الوفد" لجميع تشريعات دعم أسر الشهداء

كتبت هند الشامي

قدم المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، تحية تقدير وإجلال لأرواح شهداء مصر من القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية الذين بذلوا دماءهم من أجل تراب الوطن الغالي، وذلك في يوم الشهيد.

كما أكد نائب رئيس حزب الوفد، تقديره للدور البطولي الذي تقدمه القوات المسلحة في حربها على الإرهاب "سيناء 2018".

وثمن الخولي، نجاحات وتضحيات القوات المسلحة والشرطة المدنية من أجل دحر الإرهاب والقضاء عليه في ربوع القطر المصري.

كما أكد الخولي، دعم الوفد المستمر لكل التشريعات التي من شأنها دعم أسر ذوي الشهداء، مشددًا على وقوف حزب الوفد المستمر بجانب الدولة المصرية في حربها على الإرهاب.

وأضاف نائب رئيس حزب الوقد: "الشعب المصري العظيم لا يخشى إلا الله ويقدم الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن".