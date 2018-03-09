غلق صناديق انتخابات "المهندسين" وبدء فرز الأصوات

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت منذ قليل عملية فرز الأصوات في انتخابات نقابة المهندسين عقب قرار اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات باستاد القاهرة غلق باب التصويت المقرر له السابعة مساءً.

وشهدت الانتخابات اليوم، إقبالًا ضعيفًا بعض الشيء عن يوم الجمعة الماضي من قبل المهندسين.

وبدأت في العاشرة صباحًا الانتخابات على منصب نقيب المهندسين، حيث تجرى اليوم جولة الإعادة بين المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين الحالي والمرشح لدورة ثانية ممثلاً عن تيار الاستقلال، والمهندس هاني ضاحي، ممثلًا عن قائمة "مهندسون في حب مصر".

وانتهت الجولة الثانية من الانتخابات بحصول المهندس هاني ضاحي على 12345 صوتًا، والمهندس طارق النبراوي على 8156 صوتًا، فيما حصل المهندس مصطفى أبوزيد مرشح تيار اتحاد المهندسين على 5191 صوتًا.