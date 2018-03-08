وزير الآثار يتفقد أعمال الحفائر بمنطقة سقارة

كتب ـ يوسف عفيفي:

أجرى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الخميس، جولة ميدانية بمنطقة آثار سقارة، تفقد خلالها أعمال الحفائر التي تجريها بعثة جامعة القاهرة جنوب هرم الملك أوناس، وكذلك أعمال البعثة المصرية التابعة للوزارة والعاملة جنوب منطقة أبوصير الأثرية؛ للوقوف على آخر مستجدات أعمال الحفائر الجارية هناك ومتابعة خطة العمل وما تجريه البعثتان من دراسات وأعمال تنقيب بتلك المواقع.



ورافق وزير الآثار خلال زيارته الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، وعادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية للقاهرة والجيزة، والدكتور محمد إسماعيل المشرف على إدارة اللجان الدائمة والبعثات الأجنبية.

وأشاد العناني خلال الزيارة بما تتخذه بعثة جامعة القاهرة من خطوات ثابتة في مجالي الحفائر والترميم متمنيا لهم الخروج بنتائج مثمرة مع استكمال أعمال البعثة والتي من المقرر الانتهاء منها في بداية أبريل المقبل، كما أثنى على أعمال بعثة وزارة الآثار وفريقها المصري الخالص وما توصلت إليه من أعمال حتى الآن، ما يؤكد على قدرة الوزارة على تطوير منظومة العمل بها ميدانيا ويحقق المزيد من الإنجازات على صعيد أعمال الحفائر بمختلف أنحاء الجمهورية.