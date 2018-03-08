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ألمانيا تُرحِّل 9 مصريين.. وفريق أمني بمطار القاهرة لفحصهم

04:35 م الخميس 08 مارس 2018
ألمانيا تُرحِّل 9 مصريين.. وفريق أمني بمطار القاهرة لفحصهم

مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، 9 مصريين مرحلين من ألمانيا على طائرة خاصة، قادمة من فرانكفورت وسط حراسة أمنية مشددة؛ بسبب انتهاء إقامة بعضهم وتزوير جزء منهم للإقامة.

وخصصت سلطات المطار فريقًا أمنيًا لفحص المرحلين تحت إشراف اللواء طه بيومي، مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، ومعرفة أسباب ترحيلهم وعرضهم على إحدى الجهات السيادية لمعرفة توجهاتهم ونشاطهم.

مطار القاهرة ألمانيا فرانكفورت وزير الداخلية

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