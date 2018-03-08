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الأوقاف: توزيع ألفي طن مساعدات على ٤٠٠ ألف أسرة قبل شهر رمضان

12:02 ص الخميس 08 مارس 2018
الأوقاف: توزيع ألفي طن مساعدات على ٤٠٠ ألف أسرة قبل شهر رمضان

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأربعاء، تجهيز 2000 طن سلع غذائية لتوزع على 400 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية قبل بداية شهر رمضان المعظم.

وأكد جمعة -بحسب بيان صحفي-، على أن يكون التعاقد على أفضل السلع والتي تتكون من 800 طن سكر، و800 طن أرز و400 طن مكرونة توزع بواقع خمس كيلوات لكل أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

ووجه الوزير بسرعة إبرام التعاقد مع وزارة التموين لتوفير هذه الكميات قبل بداية شهر رمضان المعظم بوقت كافٍ.​

 

محمد مختار جمعة الأوقاف شهر رمضان سلع غذائية

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