تعرف على شروط تصدير الخيول لتفادي الحظر

كتب-أحمد مسعد:

قالت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، إن مصر صدرت 29 حصانًا منذ فتح باب تصدير الخيول المصرية لدول الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي، لافتة إلى أن الطلب العالمي للخيول المصرية يزداد بشكل كبير جراء الضوابط التي تم اعتمادها في الفترات السابقة.

وأضافت محرز لمصراوي، أن الحجر الطبي يستضيف الخيول المعادة للتصدير لمدة 90 يومًا بهدف التأكد من خلوها من الأمراض، موضحة أن الوزارة لم تسمح للعودة للوراء مرة ثانية أو وجود أخطاء تتسبب في إيقاف عمليات التصدير

وكشفت محرز على الشروط التالية :

اولاً: التقدم بطلب الموافقة على تصدير خيول مسجلة.

ثانياً: استمارة مطابقة المنشأة للضوابط من خلال نموذج معاينة المنشأة المراد التصدير منها.

ثالثاً: طلب إقرار من أصحاب المنشأة يفيد بخلوّ الخيول من الأمراض.

رابعاً: فحص ومناظرة الخيول المُعدّة للتصدير وسحب العينات اللازمة خامساً:إجراء الفحوصات العملية على نفقة صاحب الخيول.

سادساً :متابعة الحالة الصحية للخيول يوميا داخل المنشأة أو المزرعة.

-إصدار شهادة صحية أولية للسماح للخيول بدخول المحجر المعتمد بعد المعاينة عند انتهاء فترة العزل.

- إجراء الفحص الظاهري للخيول عند خول المحجر.

-تسجيل الخيول عند دخولها بسجل خاص.

- سحب عينات وإرسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان.

- إجراء متابعة يومية للحاصلة الصحية للخيول داخل المحجر المعتمد.

-سحب عينات من الخيول أثناء فترة الحجر طبقا للاشتراطات المطلوبة.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الكريم ،رئيس الإدارة المركزية على 4 شروط يجب أن يتبعها المصدر يوم تصدر خيوله وهي كالتالى:

إجراءات العمل يوم السفر للخارج:

يُصدر الطبيب البيطري الرسمي الشهادة الصحية النهائية فى اليوم المحدد لسفر الخيول.

نقل الخيول إلى مطار القاهرة الدولي بالعربات المخصصة لذلك.

الإفراج عنها، مصحوبة بجواز سفر الخيول والشهادة الصحية النهائية وبوليصة التأمين.

تحليل العينات على نفقة صاحب الخيول.