الكهرباء توقع اتفاقية لتصنيع لوحات العزل الغازي بتكنولوجيا فرنسية

كتب- محمد صلاح:

وقعت، أمس، شركة "ايجيماك" التابعة لوزارة الكهرباء، مع "شنايدر اليكتريك" العالمية، اتفاقية لتصنيع لوحات الربط الحلقي بتكنولوجيا العزل الغازي بأعلى مواصفات الجودة العالمية في مصر.

وقال المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشنايدر إليكتريك مصر، إن الاتفاقية ستساهم في الارتقاء بالمنتج المصري بأعلى مواصفات الجودة العالمية لتدعيم شعار صنع في مصر بشكل حقيقي.

وقال المهندس خالد كامل رئيس قطاع الطاقة في شنايدر، إن الاتفاقية تهدف للاعتماد على الكوادر المصرية في تدشين خط الإنتاج الجديد، كما ستساهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب المصري وتدريبهم بشكل جيد.

وتعد ايجيماك من أكبر الشركات المصرية التابعة لوزارة الكهرباء بالشراكة مع القطاع الخاص لتصنيع معدات توزيع ونقل الكهرباء، وستساهم الاتفاقية في تأهيل الأيدي العاملة المصرية وتدريبها على أحدث تكنولوجيات لوحات الكهرباء التي تعمل بنظام العزل الغازي المتطور.