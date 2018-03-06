أبو العينين: السيسي يمتلك رؤية غير تقليدية.. والشعب لن يخضع مجددًا لأهل الشر

كتب- إسلام ضيف:

شارك محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، مساء الاثنين، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، نظمته حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بميدان المنيب بالجيزة.

حضر المؤتمر الجماهيري عدد من أعضاء مجلس النواب، على رأسهم النائب سعد الجمال، والنائب محمد إسماعيل، والنائب إيهاب الخولي.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهورى، ثم تلاوة القرآن الكريم، وعرض بعض من إنجازات الرئيس التى حققها خلال الفترة الرئاسية الأولى، ضمت إنشاء محطات توليد كهرباء، إعادة تأهيل شبكة الطرق القومية، إنشاء العديد من المشاريع القومية، زيادة تسليح الجيش، وإنشاء العاصمة الإدارية.

وقال أبو العينين إن الآلام العظيمة تبني الأمم العظيمة، ومصر عاشت تجربة أليمة في عهد الإخوان، وهى الفترة التي تساءل خلالها المصريون متى يعود الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن المصريين رفضوها، وقرروا النزول فى 30 يونيو 2013 رافضين الظلم والاستغلال، وساندتهم القوات المسلحة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قال إنه "نجح في إنقاذ مصر وإعادة الأمن".

وأكد الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي على أن الرئيس السيسي امتلك خيالًا واسعًا، يسعى به لاستعادة حضارة ومجد مصر القديمة، وخلق نهضة حديثة، وهو ما ظهر في رؤية 2030، التي نشرها الرئيس في كافة قطاعات مصر، وواجه بها كافة التحديات التي واجهت مصر عقب ثورة 30 يونيو.

وتابع: "الرئيس لم ينس المرأة، وعمل على تمكينها في كافة المناصب القيادية المختلفة، حتى وصل عدد النائبات بالبرلمان إلى 90 نائبة لأول مرة في تاريخ مصر.

وأكمل أبو العينين: "الرئيس السيسي لم يتحدث عن إنجازاته، إلا عقب إتمامها، لأنه رجل أفعال لا أقوال، ولم يكن تقليديا بل صاحب رؤية وخيال واسع عمل على تنفيذه على أرض الواقع، في مشروعات لا تحصى.

وشدد الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، على أن الرئيس السيسي صاحب فكر جديد في القيادة، نجح خلاله في بناء مصر، واستعادة مكانتها في الخارج، متابعًا: "في الخارج يتهافت رؤساء الدول على لقاء الرئيس والتحدث معه، وهو أمر شاهدته بنفسي خلال تواجدي بالخارج".

وأوضح أبو العينين أنه على ثقة ويقين بوعي المصريين ومشاركتهم في الانتخابات، لفضح قوى الشر وإحباط المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد البلاد، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي استطاع تفجير الطاقات فى مصر، حيث وضع برنامج تنموي قوي لكل المحافظات.

وأشار الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي إلى أن السيسي استطاع جذب الاستثمارات والمستثمرين لمصر من جديد، ووضع مصر على الخريطة الاستثمارية وقام بإنشاء 13 منطقة صناعية، ورسم فلسفة جديدة فى الإدارة بفهم عصري لخريطة الاستثمار العالمية.

وأوضح أبو العينين أن الرئيس أعاد الدور المحوري والرئيسي لمصر عالميًا، فلا تستطيع دولة عظمى اتخاذ قرار خاص فى الشرق الأوسط إلا بمشاركة مصر و الرجوع إليها.

وتابع: "المصريون يمتلكون الوعي الكافي ويدركون من يحافظ على الدولة المصرية، وأنهم سيصطفون أمام اللجان يوم 26 مارس المقبل لاختيار الرئيس السيسي، فالشعب المصري لن يخضع مجددًا لأهل الشر، بعد أن فضحهم المصريون أمام العالم كله، فمصر خلال فترة قصيرة ستصبح ضمن الدول العظمي بالسعي للرخاء فى كل ربوعها".