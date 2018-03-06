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مصدر بـ"الآثار": نتواصل مع السلطات الكويتية لمعرفة حقيقة التمثال الفرعوني المُهرب

01:53 ص الثلاثاء 06 مارس 2018
مصدر بـ"الآثار": نتواصل مع السلطات الكويتية لمعرفة حقيقة التمثال الفرعوني المُهرب

الدكتور خالد العناني وزير الاثار

كتب- يوسف عفيفي:

قال مصدر بوزارة الآثار، اليوم الثلاثاء، إن قطاع الآثار المستردة بالوزارة، يتواصل مع السلطات الكويتية لمعرفة حقيقة التمثال الفرعوني المضبوط في مطار الكويت، وهل هو أثري أم نسخة مقلدة.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي" أن التمثال تم ضبطه، وفقًا لسلطات المطار بالكويت، داخل "كنبة" بقائمة البضائع، ولم يذكروا أنه جاء من مطار القاهرة أم لا، موضحًا أنه سيتم التواصل معهم لمعرفة حقيقة الأمر.

وأوضح أن إدارة الآثار المستردة بالوزارة، تتابع الأمر باهتمام شديد، ولم يتم التأكد حتى الآن من أثرية التمثال.

وزارة الآثار السلطات الكويتية تمثال فرعوني مطار الكويت

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