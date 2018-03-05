مدير "بحوث القطن": بذرة تقاوي لزراعة 550 ألف فدان

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور عادل عبدالعظيم، مدير معهد بحوث القطن، إن وزارة الزراعة وضعت خطة للنهوض بالقطن المصري، موضحًا أن تكلفيات وزير الزراعة كانت واضحة منذ تقليل المساحة المنزرعة في عام 2016.

وأضاف عبدالعظيم، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن الحكومة شرعت في تحديد سعر ضماني لشراء المحصول قبل بداية موسم الزراعة كخطوة تشجيعية للمزارعين، لافتًا إلى تلك الخطوة نتج عنها زيادة المساحات المنزرعة من المحصول.

وأوضح مدير معهد بحوث القطن، أن محصول القطن يمثل مصدرًا للدخل القومي، لافتا إلى أن وزارة الزراعة استعدت بشكل جيد للموسم الجديد 2018 باستحداث 3 أصناف جديدة للقطن المصري، هي جيزة 94، و95، و96 ذات إنتاجية عالية، وتقلل استهلاك المياه بنسبة تفوق الـ 20%.

وأضاف عبدالعظيم، أن المساحة المستهدف زراعتها هذا العام تتراوح بين 350 ألف و360 ألف فدان بزيادة تبلغ 35%، مؤكدًا أن البذرة المعتمدة تكفي لزراعة 550 ألف فدان.