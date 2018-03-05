رسمياً.. "أبو شقة" يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة "الوفد"

كتبت- مروة شوقي:

تقدم المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام لحزب الوفد، منذ قليل، أوراق ترشحه لرئاسة الحزب، إلى المهندس محمد الحسيني، المشرف على لجنة انتخابات الحزب، المقرر إجراؤها 30 مارس الجاري.

وقال أبو شقة، خلال تقدمه للترشح، إن مصر تؤسس للدولة الحديثة بخطى ثابته، مشيراً إلى أن انتخابات الوفد القادمة ستكون نواة لبنيان جديد للحزب.

وتابع: "أرحب بوجود أكثر من مرشح على رئاسة الوفد، وستمر الانتخابات بما يليق بثوابت الوفد، ومن ينتهي إليه الهيئة الوفدية لابد أن يخضع له الجميع، فأنا اؤمن بالقيادة الجماعية، لأنه الأسلوب الأمثل للوصول إلى القرار السليم".

وبحسب أبوشقة، فإن حزب الوفد يتسع للجميع، موضحاً إلى أن الوفد يجب أن يكون من الأحزاب الفاعلة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتقدم المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، المتحدث الرسمي للحزب، بأوراق ترشحهما على رئاسة الوفد، ومن المقرر أن يستمر تقبل أوراق المرشحين على رئاسة الحزب حتى الخميس المقبل.