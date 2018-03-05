انطلاق المباحثات الثنائية بين الإمام الأكبر وولي العهد السعودي

كتب- محمود مصطفى:

انطلقت، المباحثات الثنائية بين الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مقر مشيخة الأزهر الشريف بالدراسة، اليوم الاثنين.

وقال مصدر بالمشيخة، إن اللقاء تطرق إلى سبل مكافحة الإرهاب، ونشر الوسطية.

كان ولي العهد السعودي قد وصل، قبل قليل، إلى مقر مشيخة الأزهر الشريف بالدراسة يرافقه وفد رفيع المستوى، وكان في استقباله عدد من كبار قيادات الأزهر.

ومن المقرر، أن يزور الأمير السعودي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد زيارة المشيخة.