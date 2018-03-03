رئيس حزب "مستقبل وطن" : مصر صخرة تتحطم عليها مخططات الأعداء

القاهرة - أ ش أ:

قال المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن ، إن مصر كانت ومازالت صخرة تتحطم عليها مخططات الأعداء.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، والذي عقد في حلوان اليوم :"يجب أن نشكر الله عز وجل لأنه اختص مصر برجل نثق في قيادته وحنكته ، رجل حيكت ضده المؤامرات وينتصر يوما بعد يوم".

وأشار رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد المعركة منفردا على مدار 4 سنوات ونسب كل الانتصارات والإنجازات للشعب المصري ، وأقل شيء رد الجميل له يوم 26 مارس الجاري.

وقال المهندس اشرف رشاد "الشكر لله عز وجل لأنه اختص مصر بالأمن والعطاء والكرم والاستقرار والعبادة وجعلها وطنا وعرضا".

واستعرض المؤتمر إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ4 سنوات الماضية، ودعا المؤتمر المواطنين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية المرتقبة والتوجه لصناديق الاقتراع وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية تحت شعار "مشوار مشيناه.. وهنكمله معاه".

عقد مؤتمر الحزب بأحد النوادي بكورنيش النيل بمنطقة حلوان بمشاركة أعضاء من مجلس النواب ، والآلاف من أهالي حلوان والمعادي والمناطق المحيطة بها.