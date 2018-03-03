البابا تواضروس يترأس صلاة الجنازة على جثمان "الأنبا فام" الأربعاء المقبل

كتب- إسلام ضيف:

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية عن وصول جثمان الأنبا فام أسقف طما، من العاصمة البريطانية لندن، مساء يوم الثلاثاء المُقبل.

وقال القس بولس حليم، في بيان اليوم السبت، إن البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيصلي صلاة التجنيز صباح يوم الأربعاء المُقبل بالكنيسة البطرسية.

وأضاف حليم أن الجثمان سيتوجه عقب صلاة التجنيز، إلى كاتدرائية الشهيد أبوفام بطما، لتتاح الفرصة لأبنائه لإلقاء نظرة الوداع عليه، وأنه ستتم إقامة قداس له، صباح الخميس بالكاتدرائية ذاتها.

يشار إلى أن الأنبا فام فارق الحياة يوم الأحد الماضي، بعد سفره منذ عدة أيام للعاصمة الإنجليزية لندن للعلاج.

ومن الجدير بالذكر أن الأنبا فام ولد باسم طوبيا إسحق خير في ١ فبراير ١٩٤٥، وهو ينتمي لعائلة "سكلا" بأخميم بمحافظة سوهاج، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم التعدين عام ١٩٦٧.

والتحق الأنبا الراحل بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في يونيو عام ١٩٧٧، وترهب باسم الراهب مينا الأنبا بيشوي، ونال درجة القسيسية في يوليو ١٩٧٩، وسيم أسقفًا على إيبارشية طما بمحافظة سوهاج في مايو عام ١٩٨٠، وتم تجليسه على كرسيه في يونيو ١٩٨٠.