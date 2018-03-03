وكيل دفاع النواب عن تأمين الحدود الغربية: "قادرين نرصد دبة النملة على حدودنا"

كتب- محمد نصار:

قال اللواء سلامة الجوهري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إجراءات تأمين الحدود الغربية أمر طبيعي، وهناك إجراءات مشددة على مدار 24 ساعة لمواجهة أي اعتداءات، أو عمليات تهريب أو تسلل.

ولفت الجوهري، في بيان له، اليوم السبت، إلى أنه بعد الأزمة الليبية عام 2011، انتشر السلاح غير المقنن بشكل كبير في ليبيا، ونشطت عمليات التهريب، إلى جانب وجود عناصر للدواعش هناك، لافتًا إلى أن هناك تقديرات سابقة للأمم المتحدة، كشفت أن ليبيا اكتظت بما يقرب من 6 ملايين قطعة سلاح، وباتت بؤرة لتهريب السلاح في وسط شمال أفريقيا، إلى جانب أن الحدود المصرية تمتد معها نحو 1200 كيلو متر.

وأوضح الجوهري أن تكثيف الإجراءات على حدودنا الغربية يشير إلى أن هناك معلومات واردة للأجهزة الأمنية، عن احتمالية وقوع عمليات تسلل، وأن قوى الشر الخارجية ما زالت تحاول زعزعة الاستقرار في مصر، نتيجة النجاحات التي حققتها في عملية سيناء 2018، وهو ما يدفعهم إلى محاولات دخول عناصر من على الحدود الغربية، ولذلك هناك إجرءاءت مشددة.

وأضاف الجوهري أن الرئيس السيسي وجه رسالة مهمة لأهالي مرسى مطروح خلال تدشين مدينة العلمين الجديدة: "قالهم أنا بفكركم بعهدكم وأنكم حراس البوابة الغربية بتاعتنا وأنكم مش هتسمحوا لأي حد يدخل بلدنا"، موضحًا أن هذه الكلمات لها مغزى وأن هناك تهديدات من هذا الاتجاه.

وأكد وكيل اللجنة، أن القوات المسلحة وقوات حرس الحدود والشرطة وأهالي المنطقة الغربية جاهزين، والسواحل كلها مؤمنة، فالجميع يقوم بمهامه على حدودنا بالكامل.

وأضاف: "قواتنا المسحلة لديها أحدث المعدات والأسلحة؛ لتأمين حدودنا"، متابعًا: "لو دبة النملة هتدخل من حدودنا أحنا قادرين نرصدها بأجهزتنا ومعداتنا وبمعاونة الأهالي لأن الشعب مساند قوي لقواتنا المسحلة ومفيش أي حد هيقدر يأثر على أمننا القومي وحدودنا".​