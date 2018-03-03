رسميًا.. هشام أبو سنة نقيبًا للمهندسين بالقاهرة و"منصور" في الجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، فوز المهندس هشام أبو سنة مرشح قائمة مهندسون في حب مصر بمنصب نقيب القاهرة بإجمالي عدد أصوات ٣٤٠٤ صوتًا مقابل حصول منافسه مرشح تيار الاستقلال المهندس محمد عبد الغني على ٢٧١٩ صوتا.

كما أعلنت اللجنة القضائية، المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، فوز النائب إيهاب منصور مرشح قائمة الاستقلال، بمقعد رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة بواقع 1051 صوتا، مقابل 578 صوتا للدكتور ناصر خالد.

وكانت بدات انتخابات نقابة المهندسين، صباح الجمعة، لانتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة، فتوافد المهندسين الذين جاءو لإدلاء اصواتهم.

ويختار مهندسو مصر خلال تصويتهم لانتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين أيضا رؤساء النقابات الفرعية الذين تجرى بينهم إعادة وهم ممن لم يحصل بينهم أحد المرشحين على 50% من الأصوات الصحيحة للحاضرين بالمرحلة الأولى من الانتخابات التى أجريت الجمعة .

يتنافس في انتخابات نقابة المهندسين 3 قوائم هي: قائمة مهندسون في حب مصر التى يرأسها المهندس هاني ضاحى وزير النقل الأسبق والمرشح نقيبًا للمهندسين، وقائمة تيار الاستقلال التى يرأسه المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين الحالى المرشح دورة ثانية، وقائمة اتحاد المهندسين التى يرأسها المهندس مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري.