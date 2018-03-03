"دعم مصر": ندعم السيسي لجهوده في "استعادة الدولة المفقودة"- صور

كتبت- مروة شوقي:

نظم ائتلاف دعم مصر، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمحافظة الجيزة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور عدد كبير من أعضاء البرلمان والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، مساء الجمعة، وبمشاركة 10 آلاف مواطن.

وقال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن الدفاع عن الوطن بات فرض عين ليس فقط على الجنود والضباط ولكن على كافة أبناء الوطن ما يتطلب مشاركة المواطنين في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأوضح الدكتور مجدى مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، أنه ينبغى على المواطنين المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لحماية الدولة وعدم التفريط في الحق الدستوري المكفول للمواطنين، داعياً المشاركين بالاحتشاد أمام صناديق الاقتراع لدعم الدولة والرئيس واستكمال لمسيرة الانجازات.

وأشار طاهر أبو زيد، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن الائتلاف كان فى مقدمة صفوف الداعمين للرئيس، لافتاً إلى أن الأمر لم يأتِ من فراغ، لكن امتدادا لمسيرة سابقة أطلق عليها "ولاية استعادة الدولة المفقودة".