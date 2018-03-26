القبض على شاب تسلل إلى لجنة انتخابية بمدينة نصر دون إثبات هوية

كتبت- نانيس البيلي:

تصوير- علاء أحمد:

ألقت، منذ قليل، قوات الجيش المكلفة بتأمين اللجان الانتخابية بالجامعة العمالية بمدينة نصر، القبض على شاب تسلل من بوابة المدرسة دون وجود أي إثبات شخصية بحوزته.

وتمكن أفراد الجيش من توقيفه قبل دخول مقار اللجان الانتخابية، وتم اقتياده إلى قسم أول مدينة نصر للتحقيق معه.



وانطلقت انتخابات الرئاسة، اليوم، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.