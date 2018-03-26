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وزير التعليم العالي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

05:49 م الإثنين 26 مارس 2018
وزير التعليم العالي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

كتبت- داليا شبل:

أدلى الدكتور خالد عبدالغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الاثنين، بمقر لجنته الانتخابية داخل مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي سابقا، بنت الشاطيء حاليا بالتجمع الأول.

وانطلقت انتخابات الرئاسة، اليوم، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

 

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي انتخابات الرئاسة

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