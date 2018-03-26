ضبط راكب يخفي أقراص الترامادول في "برطمانات الفيتامينات" في مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

تمكنت إدارة التامين بمطار القاهرة الدولى اليوم الاثنين، من ضبط راكب مسافر إلى الكويت، ومعه كمية كبيرة من أقراص الترامادول المخدر، أخفاها داخل برطمانات فيتامينات، وتم إلغاء سفره واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

واشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل إحدى حقائب الراكب، أثناء سفره على طائرة الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت، وبفتح الحقيبة بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر بداخلها على ٤ علب لعقار سنترام «فيتامينات» مبرشمة، ومغلفة بطريقة توحى بعدم احتوائها على خلاف أقراص العقار المشار إليه، وبفتحها عثر على ٨٠٠ قرص لعقار الترامادول المخدر.

وأمر اللواء طه بيومى، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى، باتخاذ الاجراءات القانونية الازمة وإلغاء سفر الراكب وإحالته للنيابة.​

