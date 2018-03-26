جابر عصفور ناعيا لويس جريس: فقدنا كاتبا بارزا

كتب- محمد عاطف:

نعى الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، الكاتب الكبير لويس جريس، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، قائلا: "لقد كان لويس جريس شخصا وديعا، ومثقفا بحق، فهو أحد رؤساء مجلتي رزا اليوسف وصباج الخير الناجحين".

وأضاف عصفور في تصريحات خاصة، أن جريس تميز بترجماته الرائعة، لأنه خريج الجامعة الأمريكية، وأبدع في كتابة القصص القصيرة والمقالات المؤثرة، وبوفاته خسرت الثقافة المصرية كاتبا بارزا وأديبا متميزا ومترجما لا يبارى.

وختم عصفور قوله: عرفت جريس من كتاباته وكنت حريصا على متابعتها، كما أنه كان زوجا وفيا للمبدعة الراحلة سناء جميل.​