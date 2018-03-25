التموين: تحرير 4052 مخالفة "عدم إعلان أسعار وتداول سلع وخبز مدعم"

كتبت- عايدة رضوان:

شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأجهزتها التابعة بالمحافظات، حملات رقابية موسعة على الأسوق، أسفرت عن تحرير 4052 مخالفة ومحضر خلال الأسبوع الجاري، وذلك في إطار جهود الحكومة لضبط الأسواق ومراقبة تداول السلع التموينية المدعمة والخبز.

واستعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية - وفق البيان الصادر اليوم الأحد - تقريرًا عن نتائج الحملات التي أسفرت عن تحرير 1866 مخالفة للمخابز بينها: "485 نقص وزن، و345 عدم مطابقة للمواصفات، و93 توقف عن الإنتاج، و80 تصرف وتجميع للدقيق المدعم، بالإضافة إلى 27 مخالفة عدم وجود شهادة صحية، و20 مخبز بدون تراخيص، و60 عدم وجود موازين، و28 بيع بأزيد من السعر، و3 اختراق ماكينة الخبز، و55 عدم الالتزام بالسجلات، فضلًا عن 670 مخالفة أخرى".

كما أسفرت الحملات الرقابية، عن 54 مخالفة بيع بأزيد من السعر، وضبط 74 مخالفة بيع سلع منتيهة الصلاحية، و159 محل بدون ترخيص، و43 مخالفة بيع خارج السلخانة، و34 غش تجاري، و130 سلعة مجهولة المصدر، و381 مخالفة عدم وجود شهادة صحية، إضافةً إلى 247 مخالفات أخرى متنوعة".

ونجحت الحملات الرقابية - في مجال الرقابة على محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز - في ضبط 45 مخالفة، تضمنت 15 أسطوانة البوتاجاز، و9 عدم إعلان عن أسعار، و12 توقف محطات عن العمل، إضافةً إلى 9 مخالفات بتورلية أخرى، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتوقيع الجزاءات المقررة على المخالفين.

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