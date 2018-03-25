رئيس السكك الحديدية: أتابع حركة القطارات لحظة بلحظة

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، انتظام حركة مسير القطارات، اليوم الأحد على خطوط الهيئة، وأن الحركة تعمل بصورة منتظمة باستثناء بعض التهديات بالمواقع التي يجري فيها أعمال صيانة وتجديد وتحديث نظم الإشارات ضمن خطة تطوير الهيئة في إعادة تأهيل السكك والإشارات وتطوير البنية الأساسية.

وقال المهندس سيد سالم، رئيس الهيئة، في تصريحات له، إنه يتابع لحظة بلحظة على مدار اليوم حركة مسير القطارات مع غرفة التحكم الرئيسية لحركة مسير القطارات، بالإضافة لتخصيص خطوط اتصال لاستقبال أي شكاوى أو مقترحات لجمهور المسافرين من الركاب.