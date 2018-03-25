وزير القوى العاملة: أقف على مسافة واحدة من جميع المنظمات النقابية

كتبت- عايدة رضوان:



رحب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بطلب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الخاص بالاستعانة بخبراء من الوزارة في اللجنة المشكلة بالاتحاد لمتابعة حسن سير العملية الانتخابية الخاصة بالاتحاد العام، والنقابات العامة التابعة له، واللجان النقابية المنضمة لتلك النقابات.

وثمن سعفان، قيام الاتحاد بتشكيل اللجنة المشار إليها، مؤكدًا أهمية دور اللجنة في مراقبة مدى توافق إجراءات العملية الانتخابية للاتحاد العام والمنظمات التابعة له مع أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم (213) لسنة (2017) ولائحته التنفيذية.

وشدد وزير القوى العاملة، على استعداده وفريق العمل بالوزارة على تقديم أي دعم فني أو مشورة قانونية للمنظمات النقابية العمالية سواء في توفيق أوضاعها أو في تنظيم العملية الانتخابية للدورة المقبلة.

وأكد الوزير، عدم تدخل جهة الإدارة في أي شأن نقابي عمالي، وأنه يقف على مسافةٍ واحدة من كافة المنظمات النقابية، وأنه سيلبي دعوة أي منظمة نقابية تحتاج إلى دعم فني أو خبراء من الوزارة للمساعدة في أعمالها.

وأشار الوزير، إلى أن مجموعة العمل المشكلة بالوزارة برئاسته، في حالة انعقاد دائم منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي في 14 مارس الجاري، وحتى انتهاء العملية الانتخابية منتصف شهر يونيو المقبل، لمتابعة إجراءات توفيق الأوضاع والإعداد للانتخابات العمالية، معبرًا عن أمله في أن تخرج الانتخابات النقابية العمالية، في أبهى صورها التي تليق بالحركة النقابية العمالية المصرية.