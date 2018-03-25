القوات المسلحة والشرطة تتسلمان اللجان الانتخابية

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت القوات المسلحة إنهاء جميع عناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية انتشارها واستلام اللجان والمقار الانتخابية لتأمين إرادة الناخبين من أبناء الشعب المصري والمساهمة في توفير مناخ آمن للمصريين للإدلاء بأصواتهم بأمان وطمأنينة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن وحقه الدستوري.

وانتشرت عناصر القوات المسلحة مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية، بالتعاون مع عناصر وزارة الدخلية وتنظيم الكمائن ونقاط التفتيش ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيط اللجان.

وحسب بيان للشؤون المعنوية، اليوم الأحد، اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع اوضاعها للعمل كاحتياطيات لدعم عناصر التأمين ومنع أي محاولة من شأنها التأثير علي العملية الانتخابية.

ودفعت إدارة الشؤون المعنوية بعربات العمل المعنوي لرفع الروح المعنوية والمساهمة في توعية المواطنين، وفتحت مركزًا إعلاميًا لمتابعة وسائل الإعلام المحلية والعالمية، يعمل على مدار 24 ساعة ومتصل بمركز العمليات الدائم للقوات المسلحة، وكذلك المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى جانب الهيئة العامة للاستعلامات.

ووفرت القوات المسلحة طائرات عسكرية لنقل أعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى الأماكن النائية والمنعزلة؛ لتسهيل مهمة القضاة.

يأتي ذلك في إطار خطة القوات المسلحة لتوفير مناخ آمن لجموع المصريين المشاركين في الانتخابات الرئاسية.