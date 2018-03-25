وزير التعليم العالي يشهد فعاليات اليوم الثاني لـ"طاقات المصريين"

كتبت- داليا شبل:

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، فعاليات الجلسة الثالثة للمؤتمر القومي للبحث العلمي "إطلاق طاقات المصريين"، التى عقدت تحت عنوان (الزراعة والغذاء)، وذلك بحضور كل من: الدكتور رمزي استينو، وزير البحث العلمى السابق، والدكتور عادل البلتاجي وزير الرزاعة الأسبق، والدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث، والدكتور هانى الشيمى مستشار الوزير للشئون الإفريقية.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، في مستهل الجلسة، أوضح هاني الشيمى، مستشار الوزير للشئون الإفريقية، تهدف الجلسة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الهامة التى تخدم إستراتجية التنمية الزراعية المستدامة فى مصر 2030، والتي تهدف إلى تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى وتحسين العائد من العائدات لزراعية وتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.

وأضافت الوزارة، وتناولت الجلسة عدة محاور، وهى ( التغيرات المناخية المناخية، وإستراتجية وزراة الزراعة 2030، ودور البحث العلمى فى تنفيذ الإستراتيجية الزراعية، وسلامة الغذاء فى مصر، والشركات التكنولوجية الناشئة).

من جانبه استعرض الدكتور عادل البلتاجي، وزير الرزاعة الأسبق التغيرات المناخية وأثرها على الإنتاج الزراعى والحيوانى، وسبل مجابهتها، وأهمها: (تنمية الموارد البشرية والأرضية المتاحة، واستخدام العلوم الحديثة مثل الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعى والنانو تكنولوجى، والتركيز على تنمية الثروة البشرية من العلماء، والوصول الى الزراعة الذكية، والمحافظة على الأصول الوراثية، موضحاً أن مستقبل الزراعة المصرية يعتمد على التكثيف المعرفى والبحث العلمى، ورفع كفاءة استخدام الرى.

كما استعرض الدكتور محمد سليمان، الرؤية الإستراتيجة لوزارة الزراعة فى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة "مصر2030 "، مشيرًا إلى أن إستراتيجية الوزارة تهدف إلى النهضة الزراعية لمصر اعتمادًا على الابتكار وتكثيف المعرفة، موضحًا أنها تشتمل على تشمل 12 برنامجاً تنمويا واستثمارياً، مشيرًا إلى دور القطاع الزراعى فى ترشيد استهلاك المياه من خلال استنباط أصناف مبكرة النضج وتحديث الأساليب الزراعية.

وتابعت الوزارة في بيانها، واستعرض الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا دور البحث العلمى فى تنفيذ الإستراتيجية الزراعية ودعم المنظومة الزراعية فى مصر، موضحًا أنها نجحت فى توفير خمسة آلاف حقل إرشادى، بالإضافة إلى توفير احتياجات الزراعة من الحملات والمبادرات القومية.

وفى كلمته حول الزراعة فى الصحراء، استعرض الدكتور نعيم مصلحيى الأدلة البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية للتصحر، والجهود المبذولة على المستوى الاقليمى والوطنى والدولى.

من جانبه أوضح الدكتور حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء أن منظومة سلامة الغذاء فى مصر تعتمد على ثلاثة عناصر أساسية ( التشريعات، والتفتيش، والتوعية الإعلامية).

كما تم خلال الجلسة استعراض بعض الشركات التكنولوجية الناشئة (الصوامع – المعدات الزراعية- الاستزراع السمكى - الأسمدة بطيئة التحلل).

ويشار إلى أن فعاليات المؤتمر القومي للبحث العلمي، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدأت أمس السبت برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من الجامعات والهيئات التعليمية والبحثية.