وفد مصر ببريطانيا: تشريع جديد لمعاقبة المتواطئين في قضية "مريم"

كتبت- هند الشامي:

قال الوفد البرلماني المتواجد في بريطانيا لمتابعة قضية مقتل الطالبة مريم، إنهم حققوا نجاحًا باهرًا بزياتهم إلى إنجلترا.

وأوضح الوفد، في بيان له اليوم الأحد، أنه التقى بالشرطة البريطانية، وأكدوا أن ماحدث لمريم من اعتداء، لن يمر مرور الكرام دون تقديم المتهمين والمهملين والمقصرين للعدالة القانوينة، مشيرًا إلي أن السفارة المصرية ستتابع تقارير الطب الشرعي الحكومية والمستقلة من الطبيب الشرعي الخاص الذي ستكلفه السفارة بذلك لمعرفة حجم الإهمال الطبي من المستشفى عقب الاعتداء على مريم ودخولها المستشفى.

وأضاف الوفد: "ماحدث لمريم جعل جميع القنوات الفضائية ببريطانيا تحول الرأي العام في الشارع البريطاني للتعاطف مع مريم وأهلها، والمطالبة بمحاسبة المقصرين في مستتشفى نوتنجهام وكل من لم يساعدها أثناء الاعتداء عليها".

وذيل البيان: "من الممكن أن يتبنى نائب نوتنجهام تشريع قانويني لمعاقبة كل من شاهد الجريمة ولم يساعد المجني عليها أو يبلغ، وذلك لتصل العقوبة إلى الحبس".