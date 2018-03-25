الإسكان تعلن موعد ومكان قرعة وحدات "النزهة" بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، إن إجراء القرعة العلنية اليدوية لـ600 وحدة سكنية سيكون في الأول من أبريل، والتي سبق طرحها حساب تمويل الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان، بمشروع "نزهة التجمع الثالث" بمنطقة المستقبل بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضافت "هاشم" لمصراوي، أن إجراء القرعة سيكون في نادي المقاولون العرب، لافته إلى أن الفائزين بالوحدات سيتسلمونها نهاية هذا العام، موضحة تخصيص نسبة حتى 5% من إجمالي الوحدات المعروضة لذوي الاحتياجات الخاصة، من وحدات الدور الأرضي فقط.

ونوهت إلى أن القرعة تُجرى بين 9702 حاجزًا تقدموا لحجز 600 وحدة بمساحات تتراوح بين 112، 120 متر مربع.

وأوضحت، أن حضور القرعة سيكون في تمام الساعة العاشرة صباح يوم 1 أبريل حتى الساعة 12 ظهرًا، والسماح للحاجزين فقط بحضور القرعة، بموجب إيصال سداد مقدم الحجز.

ونوهت وكيل أول وزارة الإسكان، أن من لم يوفق من الحاجزين في الحصول على وحدة يمكنه سحب مقدم الحجز اعتبارا من 22 أبرريل المقبل وحتى يوم 10 مايو 2018.