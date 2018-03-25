مدبولي: تنفيذ 35 ألف وحدة إسكان اجتماعي في بدر

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان المختلفة، بمدينة بدر، ومنها مشروع "الإسكان الاجتماعي"، ومشروعا "دار مصر"، و" سكن مصر"، بجانب تنفيذ المباني الخدمية المختلفة لخدمة سكان هذه المشروعات.

وقال وزير الإسكان: "هناك 61224 وحدة سكنية (2551 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، يجري تنفيذ 35184 وحدة منها (1466 عمارة) بالأحياء (5 – 6 – 7) ومركز المدينة".

وأوضح مدبولي، في بيان اليوم الأحد، أنه يجري طرح 9432 وحدة أخرى(393 عمارة) بالامتداد الشرقي بجوار "سكن مصر"، بجانب الانتهاء من تنفيذ 16608 وحدات (692عمارة).

وأضاف المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: "انتهى تنفيذ 528 وحدة سكنية (22 عمارة)، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وتم تسليم 72 وحدة منها للفائزين بها، ويجريى تنفيذ 1128 وحدة (47 عمارة)، بالمرحلة الثانية للمشروع، بينما يجري تنفيذ1272 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بالمدينة".

وبشأن المباني الخدمية الجاري تنفيذها لخدمة سكان مشروع الإسكان الاجتماعي، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أنه يجري تنفيذ وطرح 9 مدارس تعليم أساسي (42 فصلاً)، و14حضانة، و16 سوق تجارية كبيرة، و22 سوق تجارية صغيرة، و9وحدات صحية، ومراكز طبية، و7ملاعب وساحات رياضية ومراكز شباب، و3 مخابز.

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