ننشر جدول امتحانات نهاية العام للثانوية الأزهرية

كتب – محمود مصطفى:

حصل مصراوي على جدول امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية، للعام الدراسي 2017\2018، لشُعب "علمي ـ أدبي ـ الشعبة الإسلامية".

وقال الشيخ علي خليل، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، إن القطاع راعى المقترحات التي تقدم بها الطلاب والطالبات على جدول الامتحانات المبدئي، الذي جرى طرحه أوائل فبراير الماضي.

وأضاف خليل، في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد، أن القطاع راعى إجازة عيد الفطر المبارك خلال فترة الامتحانات، ومنح الطلاب إجازة كافية، خلال العيد.

وتبدأ امتحانات القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، في الـ29 من مايو المقبل بمادتي الفقه والميكانيكا، وتنتهي في الأول من يوليو بالأدب والتفسير.

وتبدأ امتحانات القسم الأدبي، في الـ30 من مايو بمادتي الفقه والمنطق، وتنتهي في الـ28 من يونيو بمادتي التفسير واللغة الأجنبية الثانية.

وتبدأ امتحانات الشعبة الإسلامية، في الـ30 من مايو المقبل بمادتي الفقه والاقتصاد، وتنتهي في الـ28 من يونيو بمادتي الأدب والنصوص والتفسير.