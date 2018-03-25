"الموارد المائية " تعلن تفاصيل استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء

كتب-أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري ، استصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام بمنطقة شمال سيناء" ترعة الشيخ جابر الصباح " بهدف خلق مجتمع زراعي صناعي تنموي جديد ومتكامل.

وأكد المهندس هاني عمر دعبس، رئيس قطاع الموارد المائية والري بشمال سيناء، أن الدولة المصرية بدأت في نهاية التسعينيات،لافتاً إلى أن المشروع تجاوز العديد من الصعوبات حتى وجد إلية التنفيذ.

وأضاف دعبس في تصريحات خاصة، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى حيث زراعة 125 ألف فدان بالكامل على أن تطرحها وزارة الزراعة قريباً.

وقال رئيس قطاع الري بشمال سيناء، إنه تم الانتهاء من تجهيز 156 ألف فدان بمنطقتي رابعة وبئر العبد، مشيراً إلى أن القطاع حالياً يقوم بدارسة منطقة سير القوارض ومزار الميدان بمساحة تبلغ 113 فدان من خلال الدراسة والجدوى الأمنية والتنفيذية.

وكشف دعبس ، أن كل مأخذ مائي هو عبارة عن محطة مياه، موضحاً أنه يروي ما بين 25 فدان إلى 30 فدان

وأشار إلى أن القطاع يقوم بالتنسيق مع العديد من من قطاعات الدولة المختلفة مثل "الجهاز الوطني للقوات المسلحة والزراعة والكهرباء .

وكشفت وزارة الموارد المائية والري فى بيان لها ، أن نسبة ما تم تنفيذه قد بلغت نسبة 92.55 %. من إجمالي المشروع.

والجدير بالذكر صدور القرار الجمهوري " 107"لسنة 2018 برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، وعلى الفور تم شكل لجنة قومية تستهدف طرح أراضي مشروع تنمية سيناء وفقا لمخططات الدولة المائية والزراعية.