بالدرجات .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

القاهرة - أ ش أ :

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 15 / 26

الإسكندرية 14 / 24

السلوم 09 / 28

بورسعيد 15 / 23

العريش 14 / 24

رفح 13 / 21

الإسماعيلية 14 / 26

السويس 15 / 27

شرم الشيخ 21 / 30

الغردقة 20 / 29

الأقصر 18/ 34

أسوان 19 / 35

شلاتين 23 / 29

حلايب 25 / 27 .